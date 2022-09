Grandezze e Meraviglie, concerto alla Chiesa di Sant'Agostino per il XXV Festival Musica Estense

Venerdì 16 settembre, nella Chiesa di Sant’Agostino, alle ore 21, si terrà il concerto di apertura di Grandezze & Meraviglie 2022 – XXV Festival Musicale Estense: “Musica proibita: L’inquisizione in un monastero femminile del 600”, presentato in collaborazione col festivalfilosofia, con Cappella Artemisia, diretta da Candace Smith, e l’attrice Francesca Ballico. Lo spettacolo ricco di musica e narrazione, racconta la storia di Eleonora d'Este, figlia del duca Cesare d’Este di Modena, che nel 1608, a soli tredici anni, fu costretta a farsi monaca nel convento di Santa Chiara a Carpi, prendendo il nome di Suor Angela Caterina. Sfruttando il prestigio associato al suo nome e la posizione di badessa, Suor Angela Caterina diede al convento lo sfarzo di una corte rinascimentale, facendone un centro di mecenatismo di grande peso politico e culturale, dedito allo studio delle arti, della musica e della composizione. La vicenda si complica con una serie di morti misteriose che precipitarono il convento nello scandalo; sorsero accuse di possessione e numerose monache si credettero indemoniate. Durante gli anni 1636-1639, il convento di S. Chiara fu soggetto a ispezioni da parte dell’Inquisizione, vi si praticarono esorcismi e fu teatro di scontri non solo tra le diverse autorità ecclesiastiche, ma anche tra la principessa e i vari membri della sua famiglia, e tra le stesse monache, divise in schieramenti opposti. La vicenda si concluse con l'arresto di un intrigante confessore e l'esilio di Eleonora a San Geminiano a Modena, un monastero che aveva ospitato altre monache compositrici.

La musica proposta dalla Cappella Artemisia, diretta da Candace Smith, è legata alla corte estense e alle cappelle conventuali di Modena e Carpi: Suor Raffaella Aleotti, Suor Sulpitia Cesis, Carlo Gesualdo principe di Venosa, Agostino Soderini, Cosimo Bottegari, Francesco Maria Guaitoli e altri. I brani saranno accompagnati dalla voce narrante dell’attrice Francesca Ballico, che reciterà testi tratti da documenti d’archivio originali, elaborati insieme a Candace Smith.

Candace Smith, nata a Los Angeles, è specializzata in musica contemporanea e medievale. Vive in Italia dal 1978, dove è stata allieva e collaboratrice di Cathy Berberian. È fondatrice di Cappella Artemisia, con cui ha realizzato oltre 10 produzioni discografiche.

Cappella Artemisia è un ensemble di voci e strumenti specializzato nel campo della musica antica e dedicato alle musiche dei monasteri femminili italiani del ‘500 e del ‘600. L’ensemble si è esibito nei più prestigiosi festival di musica antica in Europa e Nord America.

Francesca Ballico è attrice poliedrica sulla scena contemporanea. Ha all’attivo numerose performance e creazioni di teatro e danza; è stata voce recitante in prestigiosi festival musicali internazionali.

Informazioni: sito internet: www.grandezzemeraviglie.it, prenotazioni: www.grandezzemeraviglie.it/ prenotazioni, e-mail: info@grandezzemeraviglie.it, tel. (+39) 059 214333 – (+39) 345 8450413.