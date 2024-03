Grandezze & Meraviglie e la 12° Giornata della Musica Antica

Grandezze & Meraviglie partecipa con tre eventi alla Giornata della Musica antica (Early Music Day) che vede centinaia di manifestazioni in tutto il Continente lungo due settimane dedicate alla musica dal Medioevo al primo Ottocento. La Giornata fa perno sul compleanno di Johann Sebastian Bach, che coincide con e al primo giorno di primavera.

Venerdì 15 marzo alle ore 18 presso la sede di via Ganaceto 40C, Modena, si terrà l’incontro “La Galleria Estense tra Arte e Musica. Genesi di una collezione” con Paola Bigini, seguito sabato 16 alle 15.30 nella Galleria Estense con “La Wunderkammer Musicale: visita guidata alla stanza delle meraviglie ducali”. In entrambi i casi l’ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. Per la Galleria Estense occorrerà il semplice biglietto di entrata.

L’incontro con Paola Bigini offre uno sguardo sul contesto culturale del collezionismo e del mecenatismo, due aspetti diversi ma fondamentali della storia dell’arte e della cultura, un modo per dimostrare il proprio status sociale. La dinastia estense ha contribuito in modo significativo alla formazione di una delle collezioni più importanti d’Europa, ma anche al sostegno finanziario di artisti, scienziati, coinvolgendo anche mecenati della nobiltà e borghesia, dando vita a opere d’arte e scoperte scientifiche. Le collezioni estensi ne rappresentano un raffinato esempio: duchi di Ferrara, Modena e Reggio Emilia, gli Este hanno raccolto una straordinaria collezione di opere d’arte, manoscritti e curiosità. La Galleria Estense, così come la Biblioteca, eredita e testimonia questa grande stagione.

La visita getterà uno sguardo rivolto ai pregevoli strumenti musicali sottolineando il rilievo che avevano all’interno della Camera delle Meraviglie ducale. Un esempio: l’Arpa Estense del celebre concerto delle dame di Ferrara della fine del 16° secolo, uno strumento unico al mondo che testimonia la grande stagione musicale della corte ferrarese.

Paola Bigini, ha conseguito il Master di secondo livello in Public History istituito dall’Università di Modena e Reggio Emilia e collabora da diversi anni con Grandezze & Meraviglie.

La settimana seguente, sabato 23 marzo, presso la sede Grandezze & Meraviglie in via Ganaceto, alle ore 15.30, gratuito con prenotazione obbligatoria si terrà l’incontro musicologico con Riccardo Castagnetti Riccardo Castagnetti introduce l’incontro sulle sonate di Domenico Scarlatti proposte al clavicembalo da Stefano Innocenti, uno dei protagonisti della “Early music renaissance”. Domenico Scarlatti (1685-1757), sesto dei dieci figli del compositore e didatta Alessandro Scarlatti nacque a Napoli nello stesso anno di Johann Sebastian Bach e George Frideric Handel. Nonostante sia stato uno dei più importanti e prolifici compositori italiani del XVIII secolo, Scarlatti è noto soprattutto per le sue numerosissime sonate per tastiera, scritte principalmente per clavicembalo, caratterizzate per una scrittura tastieristica fortemente innovativa ricca di contrasti e per una concezione spettacolare dell’esecuzione che si traduce sia nell’adozione di tecniche virtuosistiche sia nella ricerca sonora di una cantabilità vocale. Stefano Innocenti, cembalista e organista, durante la sua lunga carriera ha dato concerti in tutta Europa, negli Stati Uniti, in Canada, in Brasile e in Giappone e registrato diversi cd. Dal 1970 ha insegnato organo e composizione organistica nei Conservatori di Bologna e di Parma ed è stato membro di giuria in concorsi internazionali di esecuzione, di composizione e di improvvisazione. Riccardo Castagnetti è attualmente Marie Sk?odowska-Curie Global Post-Doctoral Fellow (Harvard University e Università di Modena e Reggio Emilia).

Prenotazioni: www.grandezzemeraviglie.it tel 059214333

