Grandezze & Meraviglie, "I linguaggi delle Arti" si chiude con un incontro dedicato a Cesare I D'Este

Venerdì 3 dicembre alle 16.30, presso la sede dell’Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti, in Corso Vittorio Emanuele a Modena, Grandezze & Meraviglie conclude la ricca programmazione de “I Linguaggi delle Arti”, ciclo di incontri interdisciplinari a ingresso libero, a cura del direttore artistico Enrico Bellei e della prof.ssa Sonia Cavicchioli (UNIBO).

Presentato da Laura Turchi dell’Università di Modena e Reggio Emilia, l’incontro è incentrato sulla figura di Cesare I D’Este. Da Muratori in avanti, questo duca estense è passato alla storia come un uomo sostanzialmente inadatto a governare. Suo malgrado, nel 1598 fu posto alla guida di un nuovo stato, il ducato di Modena, che affrontava un esordio difficilissimo dopo lo spostamento della capitale da Ferrara a Modena. Ricorrendo alla sua rete diplomatica, il duca cercò costantemente di consolidare la propria reputazione personale e dinastica presso le corti d’Europa. Si destreggiò fra neutralità e ambiguo allineamento con la monarchia di Spagna, alla quale Modena fu legata sin dal 1601 da un trattato di protezione. In contrasto con la cautela di Cesare I, emergerà l’interventismo del figlio Alfonso III e della moglie Isabella di Savoia.

Laura Turchi è ricercatrice in Storia Moderna presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Le sue ricerche si focalizzano sulla storia del ducato estense fra tardo medioevo e prima età moderna (secoli XV-XVII), con un particolare occhio di riguardo per la giustizia e la diplomazia dell’epoca. Dal 2016 è membro del Centro ARCE (Archivio Ricerche Carteggi Estensi), che ha sede presso il Dipartimento di Filologia Classica e Letteratura Italiana dell’Università di Bologna e presso l’Archivio di Stato di Modena.

Per prenotazioni visitare il sito di Grandezze & Meraviglia. È possibile seguire la conferenza in streaming a questo link. Per ulteriori informazioni, contattare l'indirizzo di posta elettronica info@grandezzemeraviglie.it o il numero tel. (+39) 059 214333 – (+39) 345 8450413.