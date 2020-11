"Grand Hotel Calciomercato": il giornalista di Sky Sport Gianluca di Marzio presenta il suo nuovo libro a Forum Eventi

E se l’anno del Covid fosse l’anno zero del calcio mondiale? Un calcio più povero, più umano, la cui priorità è sfoltire le rose, abbattere i costi, magari puntando sui giovani a scapito dei grandi colpi a effetto. Ne è convinto Gianluca Di Marzio, volto di Sky Sport e guru delle trattative sulle compravendite dei calciatori, ora in libreria con “Grand Hotel Calciomercato” (Cairo editore): il giornalista racconta storie e retroscena del mercato più pazzo del mondo giovedì 3 dicembre alle 21 in diretta streaming sulla pagina facebook “BPER Banca Forum Monzani” e sulla home page del sito www.forumguidomonzani.it.

La trama

Nel libro sono raccolte storie, aneddoti e ricordi del mondo del pallone: trattative sfumate per visioni celestiali, scaramanzie assurde che fanno saltare accordi praticamente chiusi e giocatori che cambiano idea all’ultimo rovinando i piani dei club. Trattative concluse a Ibiza davanti a un cocktail fresco e sopra un dondolo oppure quelle definite proprio all’ultimo secondo, addirittura oltre il gong finale: una su tutte, forse la più importante del nostro calcio, Maradona al Napoli, un ricordo che acquista ancora più significato alla luce della recentissima scomparsa del campione. Anche Leo Messi a un passo dal Chelsea di Mourinho è un segreto, analizzato nel dettaglio e raccontato fino in fondo, una storia d’amore andata in fumo proprio sul più bello. Sliding doors, incontri top secret, aerei persi, alberghi di lusso e strategie che si avvicinano molto a partite di poker. Il filo che lega tra loro i tantissimi retroscena di questa realtà parallela è leggero e divertente, proprio come le innumerevoli scaramanzie di chi vive il mercato in prima linea, sborsando milioni su milioni pur di prendere un calciatore: i presidenti. C’è chi, prima della firma, esige una perizia grafologica e c’è chi non si siede nemmeno al tavolo a trattare se all’interno della data di nascita compare il numero 17. I meccanismi del mestiere sono tecnici e complicati ma qui i lettori possono capire cos’è il calciomercato in modo semplice, ironico e popolare.



