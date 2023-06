Castelfranco, al Parco Ca' Ranuzza arriva il festival della griglia

Indirizzo non disponibile

Il 30 giugno, 1 e 2 luglio al Parco Ca' Ranuzza di Castelfranco Emilia ci sarà la grande festa della carne alla griglia con possibilità di all you can eat tutta la sera al costo di 28€.

Per gli amanti della buona musica e dello street food fuochi accesi dalle ore 19.00. Le serate saranno accompagnate da concerti live.

L'evento è organizzato da l'Accento S.r.l. Per ulteriori informazioni contattare 377.31.40.500, eventi@laccento.it o visitare la pagina Facebook della Società.