Concerto metal, Grumo e Husqwarnah live al Centrale 66

Sabato 4 Marzo, a partire dalle ore 21.30, si terrà il live di Grumo e Husqwarnah presso Centrale 66, via Nicolò dell’ Abate n.66, Modena.

L’evento è in collaborazione con The Abyss Booking and promotion, Centrale 66, Rebel Circle, We Fuckin rock e Punkadeka.

Le band che suoneranno sul palco sono i modenesi Grumo ed i milanesi Husqwarnah.

I GRUMO ("Clot", "Gore") sono una band death metal / grindcore formata nel 2004 a Modena (Italia). Dopo svariati anni di puro rumore e live in praticamente tutta Italia, nel 2012 esce il primo full, "Voglio Vederti Sprofondare" e nel 2015 esce "Fallimento", 2° disco ufficiale. Nel giugno 2017 il secondo tour europeo (due settimane tra Svizzera, Francia, Spagna e Portogallo).