"La guerra di Baba Roga" Reportage in forma di monologo per il trentennale della guerra nei Balcani

Il 20 ottobre si apre la rassegna Memoria Breve ideata e organizzata dall’Associazione Culturale AppenAppena - Aps sul tema della memoria: una rassegna con spettacoli e incontri, che si svolgerà in diversi luoghi della città di Carpi (Mo) da ottobre a dicembre, per domandarsi come trasmettere oggi la memoria del passato e come costruire la memoria dell’oggi per le generazioni future.

Giovedì 20 ottobre - ore 21.00 - Auditorium San Rocco - La guerra di Baba Roga - Reportage in forma di monologo ispirato a “Noi, criminali di guerra” di Giuseppe Zaccaria, in scena Paolo Zaccaria. Un'indagine personale sulla Guerra dei Balcani di cui nel 2022 ricorre il trentennale. Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti