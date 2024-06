I Guerrieri di Luce di Odo Camillo Turrini in mostra a Maranello

A Maranello, Terra di motori, nel cuore del comprensorio ceramico modenese, è in corso la mostra di Odo Camillo Turrini, artista che proprio nella ceramica ha trovato il proprio mezzo espressivo. L’esposizione, allestita nello Spazio Culturale Madonna del Corso, al civico 277 di via Claudia, raccoglie le ultime opere di Turrini, i ‘Guerrieri di luce’, realizzate con magistrale raffinatezza e perfezione tecnica. Le sculture portano in sé un messaggio attualissimo e universale; raccontano, infatti, la semplicità e, al contempo, la difficoltà di essere quotidianamente portatori di pace, quella pace che nasce dalla rara consapevolezza di essere capaci di condurre al bene.

“Nei Guerrieri di luce di Turrini - scrive nel suo testo di pesentazione Cristina Boschini - è racchiuso il senso più profondo dell’esistenza: sono spirito, anima, connessione al mistero; abitano la gioia e sono capaci di esserne pervasi. Noi tutti, secondo la poetica dell’artista, possiamo essere guerrieri di luce, se in ogni attimo del nostro tempo siamo in grado di trovare il senso della magia nel quotidiano, senza tradire la nostra coscienza, accettando, e non nascondendo, la nostra fragilità, così da essere davvero in pace”.

I Guerrieri di Odo Camillo Turrini riportano alla figura orientale del bushi: esperto nel combattimento, ma attento ad evitare il più possibile il conflitto per non doverlo praticare. Un chiaro invito alla ‘vera’ battaglia, che non è violenza e sopraffazione, ma condivisione del bene, vivere nel rispetto reciproco e nella meraviglia del creato. Molto attuale anche il messaggio legato al rispetto della natura: è nel creato che l’uomo ritrova la propria completezza, così come i Guerrieri di luce di Camillo Turrini sono tutt’uno con il proprio cavallo e, insieme, rappresentano un’unica forza.

La mostra, realizzata con i patrocinio del Comune di Maranello e della Regione Emilia Romagna, è aperta fino al 30 giugno, visitabile il sabato e la domenica, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Sabato 29 giugno, in occasione della ‘Notte Rossa’, la grande festa dedicata alle Ferrari e alla passione per i motori, la mostra rimarrà eccezionalmente aperta fino alle 23.