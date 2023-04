A Guiglia si parla del Patrono San Geminiano con Gabriele Sorrentino e l’Associazione i semi neri

Domenica 30 aprile 2023 a partire dalle ore 16,00, la Sala degli Specchi del Castello di Guiglia, via G. Di Vittorio 2, ospita lo scrittore e storico modenese Gabriele Sorrentino che presenterà il suo volume San Geminiano, Vescovo e Protettore (Edizioni Terra e Identità, 2021). L’evento è organizzato dal Comune di Guiglia in collaborazione con I Semi Neri Associazione di Scrittori di Modena.

Gabriele Sorrentino dialogherà con Daniela Ori, Presidente dell’Associazione I Semi Neri e accompagnerà i presenti in un viaggio ideale nel tempo per comprendere chi è Geminiano, in quale epoca è vissuto, da quale famiglia proveniva, la sua opera e il suo carisma, quali sono i miracoli più famosi a lui attribuiti e quale forza è legata al suo nome al punto da essere diventato fonte di culto e protezione per tanti luoghi tra cui proprio Guiglia di cui Geminiano è Patrono, cercando di capire il filo conduttore che lega luoghi così distanti tra di loro.

Il libro è suddiviso in 3 Parti. La Parte Prima tratta del contesto storico in cui Geminiano ha vissuto e ha operato, le fonti da cui l’Autore ha tratto notizie, la famiglia di provenienza, i miracoli. La Parte Seconda affronta il culto di San Geminiano a Modena e nella Provincia (Guiglia, Massa Finalese e altre località), il ruolo di Geminiano nella politica e il suo rapporto con la casata estense. La Parte Terza racconta del culto di San Geminiano in Toscana, in Lombardia, in Veneto, in Puglia, fino in Francia, per esplorare i segni della devozione attraverso Chiese, Cappelle e Oratori.Un libro complesso e affascinante, che ci accompagna in un cammino fatto di tante tappe.

L’ingresso è libero, per informazioni si invita a rivolgersi all’Ufficio Cultura del Comune di Guiglia.