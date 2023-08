"Gusto Pera", degustazioni e visite guidate a Cavezzo

Domenica 3 settembre 2023, alle ore 10, nonostante l’annata piuttosto difficile, lo spettacolare frutteto storico di Maurizio Tondelli, a Disvetro di Cavezzo, ospiterà la terza edizione di Gusto Pera, omaggio allo straordinario frutto tipico della Bassa modenese, la pera dell'Emilia Romagna IGP.

La giornata si aprirà, come al solito, con l'immancabile elogio della Pera a cura del giornalista dendrogastronomico e fondatore del Movimento Paesaggezza Carlo Mantovani, ideatore della manifestazione; seguirà la visita al pereto guidata dal proprietario. L'evento sarà arricchito e allietato dalla presenza di diversi ospiti: per celebrare in modo adeguato le nostre amate pere, infatti, abbiamo invitato alcuni cantanti che intoneranno "Mangia una pera", l'inno dell'evento scritto sulle note di Guantanamera; e, per imbastire una rete collaborativa tra gli eventi dedicati a questo meraviglioso frutto, i promotori di altre due feste emiliane, la Fiera delle Pere di Renazzo (FE) e La Pera a Galliera, di Galliera (BO), a cui verrà consegnato un meritatissimo riconoscimento, il diploma di nomina a Cavalieri della Paesaggezza. Un premio che sarà consegnato anche a virtuosi custodi di peri monumentali di Modena e Reggio Emilia, ad uno storico forno di Bomporto, per un delizioso dolce a base di pere.

Dopo la visita guidata, come sempre, l’attesissimo momento di valorizzazione gastronomica della pera, con gli assaggi di cucina dendrogastronomica, possibili grazie alla collaborazione dell’azienda agricola Tondelli, che ospita l’evento, e di alcuni sponsor gastronomici: l’Acetaia Guerzoni di Concordia, che fornirà l’aceto balsamico; il Caseificio Sociale La Cappelletta di San Possidonio, che fornirà il Parmigiano Reggiano, la Cipof, sempre di San Possidonio, per il balsamico alla pera; e l’Antico Forno Bavutti di Bomporto, per la meravigliosa torta Bomportese. Vibaspettamo: intanto, buona pera a tutti!

Gradita la prenotazione: tel o watsup al 388 3466199.