Gypsinduo in concerto per gli Amici della Lirica

Apertura scoppiettante dell’attività concertistica del Circolo Amici della Lirica.

La “prima” del nuovo anno 2023 si terrà sabato 18 febbraio presso l’Auditorium ‘Pierangelo Bertoli’ in via Pia, 108 a Sassuolo quando sarà di scena: “Gypsinduo in concerto presenta Across The Universe”. Un viaggio musicale verso lo spazio con piccole incursioni d’attrice dell’amica Isabella Dapinguente. Avremo il piacere di ascoltare nuovamente l’affermato duo in nuovi, originali e personalissimi arrangiamenti Claudio Ughetti alla fisarmonica e Gio Stefani alla chitarra.

Prenotazione obbligatoria al 335.5348.339. Uso mascherina discrezionale. Per aiutarci a continuare l’attività concertistica del Circolo sarà richiesta all’entrata un’offerta libera obbligatoria di minimo 5 euro per partecipante.