Al Laboratorio Aperto arriva "Hack your event": una giornata di formazione dedicata agli eventi culturali

Appuntamento il 2 luglio da mattina a sera al Laboratorio Aperto Ex Aem con "Hack your event": l’hackathon gratuito rivolto a operatori e operatrici della creatività e della sostenibilità per sviluppare modelli sostenibili di eventi culturali. Durante una giornata full immersion, i e le partecipanti, divisi in team di lavoro, avranno la possibilità di confrontarsi con esperti del settore, approfondire il concetto di “evento sostenibile” e capire come metterlo in pratica, grazie all’utilizzo di strumenti di progettazione collaborativi. Al termine della giornata, una giuria esterna premierà i progetti ritenuti più meritevoli.



L’Hackathon è parte del progetto “Your event impact(s)”, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU, è organizzato da On/Off - APS in collaborazione con ART-ER, Laboratorio Aperto di Modena, Demetra Formazione, Dhialogue, Cinqueminuti APS, Dragonemelone - Digital Design Studio e Civibox APS, con il Patrocinio del Comune di Modena.

La giornata si rivolge a chi opera nei settori della cultura, delle industrie creative e della sostenibilità su tutto il territorio nazionale. È possibile partecipare con un format di evento già realizzato, di cui si vogliono migliorare gli aspetti legati alla sostenibilità (ambientale, sociale, economica), con un’idea di evento ancora da realizzare o senza un’idea precisa di evento, solo con il desiderio di imparare nuovi metodi di lavoro.

L’evento è gratuito e sarà possibile registrarsi da lunedì 3 giugno a domenica 30 giugno 2024 attraverso Eventbrite. I posti sono limitati e saranno assegnati in ordine di registrazione. A questo link il programma completo e la possibilità di registrarsi gratuitamente all’evento: https://hackyourevent.eventbrite.it.