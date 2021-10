Halloween a Formigine, due giornate "da paura" in centro storico

Tra i ritorni più attesi all’interno del calendario eventi formiginese c’è quello della festa da brividi per eccellenza, Halloween: dopo lo stop dovuto alla pandemia, sabato 30 e domenica 31 ottobre il centro storico sarà nuovamente teatro di un ricco programma di iniziative, per festeggiare insieme la notte più paurosa dell’anno.

Grazie alla collaborazione dell’associazione Proform, le vie del centro torneranno ad ospitare intrattenimento per grandi e piccini, con mercatini, negozi aperti, aperitivi “magici”, giochi per bambini e musica a tema. Da non perdere anche le esibizioni degli artisti di strada, che quest’anno daranno vita ad un suggestivo spettacolo di fuoco. Come da tradizione non potrà mancare, domenica 31, la premiazione della maschera più bella.

Appuntamento a tema anche al castello di Formigine domenica 31 a partire dalle ore 15 con “Fantasmi al castello”, narrazione per bambini dai 6 ai 10 anni seguita da un laboratorio creativo a cura delle guide museali. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Biblioteca ragazzi Matilda, è ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria. Per informazioni, è possibile contattare il Servizio Cultura del Comune di Formigine al numero 059416277 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13) o all’indirizzo e-mail castello@comune.formigine.mo. it

