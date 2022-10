Modena, un "Ghost Tour" da brividi per Halloween

Nella serata di Halloween, in programma il Modena Ghost Tour.

Una passeggiata a tinte fosche per le vie del centro storico di Modena in bilico fra il reale e il sogno, raccontando i luoghi della città dal punto di vista dell’ombra. Partendo dai mostri del Duomo e da Re Artù, incontreremo Orsolina la Rossa e le sue compagne streghe che ci racconteranno le loro storie, non sempre finite bene, fino ad arrivare ai delitti irrisolti che hanno cambiato la storia del Ducato Estense e al Jack lo Squartatore modenese…



Lunedì 31 ottobre, ci saranno due gruppi: uno alle ore 19.00 e uno alle ore 21.00. La durata del Tour, condotto da una guida turistica abilitata, è di un'ora e 30 minuti. Ritrovo presso la statua A. Tassoni, Piazza della Torre. Contributo: 15€ adulti / 5€ ragazzi fino a 16 anni.

Si tratta di un itinerario solo in esterni. Per partecipare a questo evento chiediamo di compilare il Modulo associativo di Emilia Romagna Segreta. Prenotazione obbligatoria al link: https://emiliaromagnasegreta.com/halloween-a-modena/.