Halloween Run 2022 a Modena Est

Torna la 4°edizione della camminata di circa 4 km tra i parchi nel buio del quartiere di Modena Est illuminato per l'occasione da zucche stregate. Il percorso è adatto a tutti da 0 a 99 anni e sarà animato da STREGHE FANTASMI E MOSTRI. I bambini e ragazzi dovranno essere accompagnati da almeno un adulto.

Le iscrizioni che si effettuano solamente ONLINE e si chiuderanno il 29 ottobre alle ore 24.00. La manifestazione è a numero chiuso.

Diverse sono le modalità di pagamento, indicazioni in merito nel link per l'iscrizione: https://bit.ly/hrMOest22

Il punto di ritrovo è in P.zza Liberazione n.13, alle ore 18.30. Al punto CheckTicket, dopo la verifica dei biglietti acquistati, verranno consegnati i bracciali della manifestazione.

Da qui si partirà a gruppi scaglionati per evitare di sovraffollare le postazioni animate. Nelle postazioni saranno distribuiti dolcetti e scherzetti esibendo il bracciale identificativo della Halloween Run 2022.

Il percorso che si snoda ad anello finirà sempre in P.zza Liberazione n.13 dove è presente un punto ristoro. In caso di interruzione o annulamento della gara per motivi atmosferici o per qualsiasi altra ragione indipendente dalla organizzazione, nessun rimborso sarà dovuto ai partecipanti.

Eventuali altre informazioni tramite messenger sulla nostra pagina fb, oppure via mail a siamoest@gmail.com.