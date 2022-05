“Hansel e Gretel”, teatro d’attore con pupazzi in piazza Matteotti

Modenamoremio, società di promozione del Centro Storico di Modena, è entusiasta di poter rinvitare i suoi piccoli spettatori e le loro famiglie in Centro Storico in occasione dell’attesa rassegna de “I mercoledì di Maggio”, per offrire loro l’opportunità di godere gratuitamente di quattro momenti di divertimento e spensieratezza.

Il 4, 11, 18 e 25 Maggio vi aspettiamo nelle Piazze Matteotti, Mazzini, Roma e nel cortile interno dell’Istituto d’Arte A. Venturi (ingresso da via dei Servi, 21) dalle ore 17.00, il divertimento è assicurato!

Il primo appuntamento, previsto mercoledì 4 Maggio alle ore 17.00 in Piazza Matteotti, sarà con “Hansel e Gretel”, teatro d’attore con pupazzi dedicato alla famosa fiaba dei fratelli Grimm. Lo spettacolo sarà a cura della compagnia teatrale Gli Alcuni - Polpetta e Caramella.

La rassegna è patrocinata dal Comune di Modena.

Un particolare ringraziamento a BPER Banca, main sponsor Modenamoremio, e Ottica Dalpasso.