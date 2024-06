Alla Galleria Metronom l'opera video "Hardly working"

Metronom è lieta di presentare “Hardly Working” (2022), opera video realizzata dal collettivo austriaco di artisti Total Refusal. Dal 18 giugno al 18 luglio 2024 sarà possibile vedere l’opera proiettata h24 sul Digital Video Wall della galleria, in via Carteria 10, a Modena.

“Hardly Working” è una installazione video a 4 canali. L'opera si concentra sul lavoro di quattro diversi NPC, personaggi non giocabili che popolano mondi iper-reali per creare un'apparenza di normalità e che normalmente passano in secondo piano nei videogiochi. In quest'opera il loro lavoro diventa pura performance, eseguita per sé stessa.

“Hardly Working” è la quinta opera che prende parte a “Metamorphosis”, programmazione a cura di Gemma Fantacci che si concentra sull'indagine visiva e concettuale portata avanti da svariati artisti all'intersezione tra intelligenza artificiale, bot, algoritmi, ambienti virtuali e di gioco. La serie si sviluppa attraverso molteplici filoni tematici, esplorando come le nuove frontiere della tecnologia plasmino le dinamiche umane e come ridefiniscono sempre più radicalmente il nostro rapporto con le macchine e la tecnologia.