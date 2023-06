Harpa Dei, la musica sacra arriva al Santuario di Fiorano

Arriva un evento unico di musica sacra al Santuario della Beata Vergine del Castello a Fiorano Modenese. Sabato 17 giugno prossimo, alle 19:45, il Santuario si illuminerà con il concerto in adorazione degli Harpa Dei. Il coro degli Harpa Dei è composto da quattro fratelli: Nikolai, Lucia, Marie-Elisée e Mirjana Gerstner. Nati in Germania, sono cresciuti in Ecuador, Sudamerica. Tutti e quattro hanno come fondamento spirituale la lunga formazione ricevuta in una comunità religiosa di cattolici.

Dal 2011, nell'ambito di un'iniziativa di pace, i fratelli sono stati chiamati all'evangelizzazione attraverso la Musica Sacra. In questo senso, Harpa Dei cerca di raccogliere i canti più belli di diverse tradizioni, per glorificare Dio e, d'altra parte, per trasmettere alle persone la bellezza del Sacro, che risplende così eminentemente, appunto, nella Musica Sacra.

Da allora, la loro missione li ha portati in molti paesi del mondo, tra cui Messico, Israele, Germania, Russia, Ecuador, Lituania, Stati Uniti e, quest’anno, per la prima volta, in Italia. Il loro canale YouTube e i loro numeri su Spotify sono cresciuti vertiginosamente degli ultimi due anni, segno tangibile di un ritorno alla sensibilità per la musica sacra.

I quattro artisti si esibiranno durante l’Adorazione Eucaristica, dalle 19:45 in poi. Al termine del concerto sacro, presso il salone parrocchiale, gli Harpa Dei terranno una testimonianza pubblica aperta a tutti e particolarmente rivolta ai giovani. Seguirà una frugale cena conviviale, sempre presso i locali della parrocchia di San Giovanni Battista, che ospita ed accoglie questo speciale evento. Un’occasione dunque unica, in questo breve tour italiano che coinvolgerà il coro degli Harpa Dei in sei concerti da nord a sud, tutti nel mese di giugno.