Hierbamala in concerto in Fattoria Centofiori

La Hierbamala, band reggae italiana, è stata fondata nel 1997 a Varese dove l’incontro di cinque anime musicali sotto la guida di Carlo Pindi Sandrin, già voce dei lisergici Running Stream, dà vita a un nuovo fiore nato in terra ostile. Garage/rock, fermento balcanico, eleganza Soul, Rocksteady e soprattutto tante Reggae vibes sono i generi musicali che si uniscono nella corolla Patchanka della band Hierbamala: armonia di colori e stili diversi, resistenza operaia e urgenza di raccontare la bellezza.

La Hierbamala cresce e si rinnova ad ogni stagione di musica e di vita e, come tutte le storie belle, si porta dentro le anime di tutti i musicisti e Hierbafan, quelli che l’hanno raccontata e ascoltata. La famosa rivista italiana di musica, Rockit, scrive di loro: “Ascoltare un nuovo lavoro o un brano della band Hierbamala non è mai cosa facile, semplicemente per il quantitativo di emozioni visionarie e viscerali che attraversano testa e pancia.”



Durante il concerto ad ingresso gratuito, sarà presente un punto ristoro/bar e il bio agriturismo aperto su prenotazione.agriturismo: 340 2573554. L’iniziativa SERATE MUSICALI NEL POLO AMBIENTALE DI MARZAGLIA è sostenuta dalla Fondazione di Modena – col patrocinio del Comune di Modena quartiere 4.