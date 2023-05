Holi Splash Run, la corsa colorata torna a Maranello

Indirizzo non disponibile

Torna a Maranello la Holi Splash Run, la corsa colorata che si svolge su un percorso cittadino di circa 5 km, adatta a tutti, famiglie, ragazzi e adulti.

L’appuntamento è per domenica 28 maggio: dalle ore 16 iscrizioni e ritiro kit presso lo stand al Parco Due, alle 19 la partenza da Piazza Amendola con arrivo al Parco Ferrari. Durante la corsa i "disturbatori" lanceranno polveri colorate ai partecipanti all’interno del percorso, fino all’area centrale dell’evento. Si tratta di una corsa o camminata non competitiva, senza vincitori o tempi ufficiali, e si rivolge a partecipanti di tutte le età, a chi corre per la prima volta o ad atleti professionisti. Informazioni sul sito del Comune di Maranello.