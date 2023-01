"Home Run", a San Prospero lo spettacolo sull’amicizia ai tempi del precariato

Una grande città del nord Italia: è qui che si ritrovano, dopo tanti anni, due amici d’infanzia – interpretati da Alessio Genchi e Vincenzo Zampa - entrambi molto lontani dal paesino d’origine.

Seppur molto diversi tra loro, decidono di fare squadra, di due letti di una stanza in affitto, con vicini diffidenti e un giovane e iracondo padrone di casa amante del baseball. Per sbarcare il lunario va bene qualsiasi cosa, ai tempi del precariato: rider, lavapiatti. Uno dei due amici è “quasi laureato” da tanto tempo; l’altro ha in tasca un certificato medico di disabilità.

Questa la scena di Home Run, lo spettacolo di Anna de Giorgio e Damiano Nirchio andrà in scena sabato 14 gennaio alle ore 20.45 all’Auditorium Volmer Fregni di San Prospero, nell’ambito de ‘La calda stagione’ di TiPì.

‘Home run’ è stato tra l’altro scelto dagli spettatori di TiPì, in quanto risultato vincitore della Selezione Visionari 2022. I Visionari sono infatti un gruppo di spettatrici e spettatori appassionati che ogni anno scelgono in autonomia, tra tanti video di compagnie da tutta Italia, due spettacoli della stagione TiPì. Lo spettacolo in scena sabato 14 sarà occasione per inaugurare il nuovo percorso, e invitare nuovi partecipanti ad unirsi a questo gruppo "visionario".

Il testo dello spettacolo, scritto da Damiano Nirchio, è inoltre stato finalista al ‘Premio Inedito – Colline di Torino’, classificandosi anche al secondo posto al ‘Concorso Autori Italiani – Premio della rivista Sipario’.

‘Home run’ – che nel gioco del baseball è il cosiddetto “colpaccio”, un misto tra bravura e fortuna – racconta la storia di un amore fraterno in un mondo del lavoro con regole incomprensibili e stritolanti.

Con un “sogno” sempre dietro l’angolo: una piccola attività in proprio, un ristorantino semplice e casereccio, unico progetto per un futuro di riscatto e giustizia, una speranza da rincorrere. Unico motivo per dare ancora un senso a quel continuo correre, magari in bicicletta sotto la pioggia, su e giù per la città, con uno zaino giallo sulle spalle. Per farcela. Per non annegare. Per portarsi finalmente in salvo.

La rassegna teatrale di TiPì è promossa dall’Associazione Nahìa insieme al Comune di San Prospero, con il contributo della Regione Emilia-Romagna.

La biglietteria è aperta lunedì e mercoledì dalle ore 17.00 alle 19.30 e un’ora prima degli spettacoli. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere tramite e-mail a progetto.tp@gmail.com, e via WhatsApp al 331.7487202. Prevendite sul sito www.diyticket.it.