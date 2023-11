Spettacoli, Hỳbris di Rezzamastrella in arrivo al Teatro Storchi

Torna nei teatri ERT H?bris, l’ultimo coinvolgente spettacolo di Flavia Mastrella e Antonio Rezza, artisti unici «per folle e lucida genialità» (come recita la motivazione del Leone d’Oro alla Carriera ricevuto nel 2018 alla Biennale di Venezia), in scena al Teatro Storchi di Modena sabato 18 alle ore 19.00 e domenica 19 novembre alle ore 16.00.



Rezza e Mastrella calcano le scene dal 1987: lui performer-autore e lei artista-autrice, da sempre firmano a quattro mani l’ideazione e il progetto di opere irriverenti e divertenti, anarchiche e surreali. Autori di un nuovo linguaggio, che definiscono comunicazione involontaria – un connubio di arte figurativa e drammaturgia, inimitabile nel panorama teatrale contemporaneo – in H?bris affrontano il rapporto tra natura e cultura attraverso quello che il grande maestro della ricerca teatrale Antonin Artaud definiva «il corpo senz’organi».

Un’indagine sull’esistenza dell’uomo, sulla sua tracotanza: h?bris infatti era definito nell’antica Grecia il sentimento che porta gli uomini a sentirsi più potenti della propria natura e che li spingeva a rivoltarsi contro

l’ordine costituito, divino o umano. Azioni che conducevano a una inevitabile punizione.



In occasione della replica di domenica 19 novembre è in programma presso la Sala Truffaut nell’ambito della rassegna Schermi e Palcoscenici, la proiezione del film IL CRISTO IN GOLA alle ore 20.30, a cui segue l’incontro con il regista Antonio Rezza.

Per tutti gli abbonati di ERT, l’ingresso è ridotto.





«Come si possono riempire le cose vuote? È possibile che il vuoto sia solo un punto di vista? La porta…perché solo così ci si allontana. Ognuno perde l’orientamento, la certezza di essere in un luogo, perde il suo regno così in terra e non in cielo. L’uomo fa il verso alla belva. Che lui stesso rappresenta. Senza rancore. La porta ha perso la stanza e il suo significato, apre sul nulla e chiude sul nulla. Divide quello che non c’è… intorno un ambiente asettico fatto di bagliori. L’essere è prigioniero del corpo, fascinato dall’onnipotenza della sua immagine trasforma il suo aspetto per raggiungere la bellezza immobile e silente che tanto gli è cara. Le gabbie naturali imposte dal mondo legiferano della nascita, della crescita e della cultura, ma la morte è come al solito insabbiata; ai bambolotti queste cose sembrano inutili sofferenze, an