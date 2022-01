"I colori che fanno la differenza", un reading alla Tenda

"Stelle gialle e triangoli rosa nella Germania di Hitler. Gli uomini dal triangolo rosa, così detti per il triangolo rosa che li marchiava all’interno dei lager, ossia gli omosessuali, le lesbiche, e altrettanto le lesbiche dal triangolo nero appuntato sulla camicia (le lesbiche ebree, furono infatti sottoposte ad atti oltremodo violenti), vanno ricordati tra le vittime dell’odio razziale del nazismo: migliaia di gay; migliaia di lesbiche. Insieme agli ebrei, a cui va sempre il nostro pensiero".

Con questo reading in programma a La Tenda di Modena il 19 gennaio IL LEGGIO vuole ricostruire il mondo berlinese tra il 1930 e il 1933, dal momento in cui il cancellierato di Hitler pone gradatamente ne ad ogni espressione di democrazia no agli eventi esemplari del rogo dei libri e della persecuzione degli “artisti degenerati”.