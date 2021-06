"I Folletti Splendidori" allo Spazio BNuovo per la rassegna Attraversamenti Teatrali

Mercoledì 16 giugno si inaugura la rassegna Attraversamenti Teatrali, promossa da PaZo Teatro - compagnia modenese che si è appena aggiudicata il Premio Emilio Vassalli con la sua ultima produzione - e l'associazione Somantica Project, con il Patrocinio del Comune di Modena. Una serie di spettacoli e piccoli momenti di formazione che si dispiegano tra i mesi estivi, in diverse zone della città. Si parte mercoledì prossimo con "I Folletti Splendidori", spettacolo per bambini e famiglie a tema ecologico, con oggetti e scenografie interamente realizzati con materiale riciclato. Lo spettacolo è ospitato presso Lo Spazio Nuovo, via IV Novembre 40.

Per maggiori informazioni: pazoteatro@gmail.com

