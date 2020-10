"I giorni della Bilancia", al via il ciclo di eventi autunnali del Museo di Campogalliano

Entra nel vivo la proposta culturale de “I giorni della Bilancia”, ciclo di eventi autunnali gratuiti curato dal Museo della Bilancia di Campogalliano e inaugurato domenica 27 settembre nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio.

Diversi gli appuntamenti in programma nel mese di ottobre, a partire da domenica 11 con il tour storico-scientifico “Metrologo per un giorno”, un viaggio nel tempo, orientato da una mappa della Campogalliano di fine Settecento, alla scoperta dei sistemi di misura applicati all’epoca. Punto di ritrovo alle ore 16 presso il Museo della Bilancia.

Verrà inaugurata invece domenica 18 la mostra temporanea “Chiese da museo”, un tributo alle architetture religiose presenti nel territorio modenese e reggiano: in esposizione modellini di edifici sacri realizzati a partire dal 1999 da Luigi Camellini. La mostra sarà accessibile fino al 31 gennaio 2021.

Completano la rassegna le iniziative curate da i due principali partner del Museo: Soc. Coop. Bilanciai e ABC Bilance. “Pondero. Ergo Sum.” è il titolo dell’inaugurazione, giovedì 22 ottobre ore 10.30, del nuovo polo tecnologico della Società Cooperativa Bilanciai (Laboratorio di Taratura accreditato dal 1989) che completa un investimento nel 2020 di circa 1,5 milioni di euro, in termini di ricerca e innovazione nel campo della tecnologia applicata ai sistemi di pesatura. La cooperativa sarà la curatrice, insieme a Playing in Epilepsy, anche di una messa in scena dal titolo “A proposito di bilance”, tratta da un racconto inedito di Giuseppe Topolini che intreccia storia della pesatura con eventi legati al territorio di Campogalliano. Lo spettacolo avrà luogo domenica 25 ottobre 2020 alle ore 15, presso l’Oratorio di San Rocco in Piazza Castello.

Sempre domenica 25 ottobre, ore 10.30, inaugurazione del Centro LAT di ABC Bilance in via Canale Carpi n.8. Il Centro suggella l’accreditamento, ottenuto a giugno da parte di Accredia, come Laboratorio di Taratura. A seguire, nel parchetto che affianca il Museo, verranno celebrati i vent’anni dell’ “Arcobaleno di Leve”, ormai storica installazione costituita da una pesa a ponte, di natura didattica, su cui verrà pesata una Bugatti EB110.

Ad affiancare gli appuntamenti museali, l’iniziativa culinaria “I Piatti della Bilancia”, giunta alla sua diciannovesima edizione grazie all’impegno dell’amministrazione, del Museo della Bilancia e del circuito di ristoratori di qualità locali (elenco su www.museodellabilancia.it) e dei partner dell'iniziativa: Consorzio del Parmigiano-Reggiano, Acetaia De Petri, Podere Il Saliceto, Fruit Modena Group e Radio Pico. Fino al 31 ottobre al costo fisso di 33 euro (prenotazione obbligatoria) sarà possibile degustare sapienti piatti, basati su materie prime di qualità e legate alla stagionalità e al territorio.