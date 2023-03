“I giusti in Emilia-Romagna”, l'incontro alle Officine Culturali di Nonantola

Nuovo incontro in programma mercoledì 22 marzo alle ore 21 a Nonantola alle Officine Culturali dal titolo “I giusti in Emilia-Romagna”. In occasione della Giornata Europea dei Giusti, la Biblioteca Comunale di Nonantola e la Fondazione Villa Emma presentano il libro “I giusti in Emilia-Romagna” (Minerva, 2021), a cura di Vincenza Maugeri e Caterina Quareni.

Il volume, dedicato alla mappatura dei Giusti tra le Nazioni emiliano-romagnoli, espone l’esito delle ricerche avviate e coordinate dal Museo Ebraico di Bologna a partire dal 2017. Partecipa Elena Pirazzoli, Fondazione Villa Emma, co-autrice del volume.