"I mercoledì di Ottobre", bolle di sapone in Piazza Matteotti con la Dama Dorè

Mercoledì 14 ottobre, a partire dalle ore 17.00 si terrà in Piazza Matteotti a Modena il secondo pomeriggio di animazione de “I mercoledì di Ottobre” organizzati da Modenamoremio, società di promozione del Centro Storico di Modena.

La Dama Dorè vi sorprenderà con “Come volano le bolle”, uno spettacolo che affascina per la sua bellezza estetica e che riporta anche a quella bellezza che si ritrova nel sorriso, nella felicità dello stare insieme divertendosi con le cose semplici, come ad esempio con quello che è stato e sempre sarà il gioco preferito di ogni bambino: le bolle di sapone.

L’area dedicata ai bambini partecipanti alle animazioni sarà allestita nel rispetto del distanziamento. E' richiesto a tutti coloro che parteciperanno di indossare la mascherina protettiva (non obbligatoria per i bambini al di sotto dei 6 anni). Sarà inoltre presente gel igienizzante per la disinfezione delle mani.

Si ricorda inoltre che fino al 15 novembre Piazza Matteotti, Largo Porta Bologna e Largo San Francesco accoglieranno stand dove gustare le caldarroste dal tipico sapore autunnale per farvi vivere “L’autunno in Centro Storico”.

L’iniziativa è realizzata da Modenamoremio con il patrocinio del Comune di Modena. Un particolare ringraziamento a BPER Banca, main sponsor Modenamoremio.

Per informazioni 059-8751179 info@modenamoremio.it.