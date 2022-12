I Migliori Giorni: una commedia che fa ridere e riflettere sull’umanità

Per maggiori informazioni chiedere in biglietteria

I Migliori Giorni, diretto da Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo, è un film corale diviso in quattro episodi, ognuno dedicato a una festività, e che indaga su come l'animo umano affronti queste feste. In uscita al cinema dal 1 gennaio 2023, vede in scena alcuni degli attori più amati del cinema: Max Tortora, Luca Argentero, Claudia Gerini, Edoardo Leo, Anna Foglietta, Stefano Fresi e Valentina Lodovini.

"A Natale tutti più buoni? A Capodanno tanti buoni propositi? A San Valentino amore amore amore e l’8 marzo viva le donne?" Questi sono gli interrogativi che danno vita ai quattro momenti del film: il primo episodio vede una deputata invitare alla cena della Vigilia di Natale il segretario del suo partito sperando in un futuro sostegno, ma la presenza dei suoi due fratelli, eterni rivali, mette a rischio serata e carriera.

Nel secondo, un ricco imprenditore tenta di rifarsi l’immagine passando il Capodanno alla mensa dei poveri, ma lì incontra il suo ex autista, ingiustamente licenziato e deciso a vendicarsi.

Poi c'è la storia di una coppia durante San Valentino troppo affollato fra lui, lei, l’altra e la lei dell’altra.

Infine nell'ultimo, l’8 marzo, una famosa conduttrice tv è costretta a chiedere scusa per la messa in onda di un servizio sulla “donna ideale” contestato sui social.

Se questi sono i migliori giorni, figuriamoci i peggiori…

Una produzione Italian International Film e Vision Distribution, in collaborazione con Sky, "I Migliori Giorni" nelle sale italiane dal 1 gennaio 2023.