Il wrestling torna a Portile per celebrare le "Idi di Marzo"

Una serata davvero spettacolare quella che il 19 marzo si terrà a Portile. La piccola frazione modenese è da anni la casa della WIVA Wrestling, promotion italiana di wrestling con programmi televisivi seguiti da tutta Italia. “Idi Di Marzo” non sarà un semplice spettacolo, ma una kermesse di iniziative e ospiti di primissimo piano.

Per la prima volta, tra i lottatori presenti ci saranno Shock, i Wild Boyz, Ape Atomica e Mary Cooper, tutti i Campioni italiani le cui cinture verranno messe in palio durante la serata. Si proseguirà anche con la Coppa Italia che vedrà decretato il primo finalista tra Andres Diamond, il diamante splendente del ring e Rosselfie, l’idolo delle folle. Inoltre, a grande sorpresa, sarà presente anche un ospite internazionale proveniente dalla Spagna.

Uno spettacolo adatto anche ai più piccoli dove per una sera tutto sarà possibile grazie alla magia del grande wrestling tricolore. Non resta che scoprire cosa accadrà in quel di “Idi Di Marzo”, evento che proseguirà le storie precedentemente iniziate all’interno della WIVA Wrestling e che saranno poi trasmesse nelle principali piattaforme.