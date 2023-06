"Ieri, oggi, Carani", in Piazzale della Rosa la première della docuserie sul Teatro di Sassuolo

Si terrà in Piazzale Della Rosa il 4 luglio alle ore 21.30, e in replica il 27 agosto, la première di Ieri, oggi, Carani, la docuserie sulla storia del Teatro Carani realizzata da TILT Associazione Giovanile APS con il contributo del Comune di Sassuolo e il sostegno della Fondazione di Modena. La docuserie diretta da Federico Ferrari, Giovanni Bursi, Letizia Ballarini e Mirco Marmiroli unisce, in 5 puntate della durata complessiva di un’ora, una parte narrativa ad elementi di fiction coinvolgendo anche alcuni luoghi iconici della città come il Palazzo Ducale, il Politeama Sociale, la Bottega storica di Roteglia in Piazza Piccola e ovviamente il cantiere del Teatro Carani.

“Dopo quasi un anno di lavoro – commenta Federico Ferrari – siamo emozionati dal poter finalmente presentare pubblicamente la docuserie, peraltro in uno dei luoghi più belli e significativi della città. Voglio ringraziare da subito tutti coloro che ci hanno supportato nella produzione della docuserie: il Comune di Sassuolo, la Fondazione di Modena, la Fondazione Teatro Carani, l'Archivio Teatro Carani e tutte le figure amministrative e tecniche di questi Enti, oltre ovviamente a tutta la troupe di produzione”.

“Il progetto di voler raccontare la storia del Carani nasce idealmente quasi 10 anni fa quando pubblicai con Incontri Editrice la mia tesi di laurea intitolata Teatro, spettacolo e cinema a Sassuolo. Il libro voleva andare a colmare un vuoto storiografico e raccontare quello straordinario mondo culturale di cui faceva parte il Carani dove in 90 anni di storia oltre 10milioni di spettatori hanno pianto, riso e provato emozioni all’interno di questa sala. Un luogo in cui Sassuolo ha costruito la sua identità, in cui intere generazioni si sono incontrate, innamorate, confrontate. In cui sono state scritte pagine importanti della storia della comunità sassolese, in cui ha fatto più volte tappa la storia d’Italia. Con l’imminente riapertura del Teatro, la docuserie vuole far rivivere questa storia personale e collettiva alla comunità sassolese per far conoscere anche alle più giovani generazioni cosa ha rappresentato non solo per il territorio quanto per il mondo della cultura a livello nazionale, ospitando tanti fra i principali attori, artisti e cantanti della seconda metà del Novecento”.

Narratrice della docuserie è la giornalista RAI Gloria Aura Bortolini affiancata da numerosi attori che interpreteranno i cugini Mario ed Eugenio Carani, il progettista Zeno Carani e il primo direttore del Teatro Diego Cuoghi. Insieme a loro molte interviste a protagonisti che hanno scritto pagine importanti della storia del Carani fra cui Nek, Alberto Bertoli, Leone Magiera, Daniele Rubboli, Raina Kabaivanska, Adua Veroni, Paolo Dal Bon (direttore della Fondazione Giorgio Gaber, cittadino onorario di Sassuolo), lo storico proiezionista del Carani Ruggero Casolari e Caterina Caselli. Protagonisti della docuserie anche moltissimi documenti originali dall’inizio del Novecento ai giorni nostri con foto della costruzione del Teatro, articoli di giornale risalenti al 1930, locandine di film e molto altro ancora. Ci sarà un omaggio a Giorgio Gaber e a Lucio Dalla oltre ovviamente a un ricordo di Roberto Costi che dal 1966 agli anni Duemila guidò come Direttore il Teatro.