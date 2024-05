Alla Chiesa del Voto la musica sacra del "Canto dell'anima"

Dopo l’esperienza dello scorso anno, per questa edizione della Notte dei Musei, che cade in occasione della solennità liturgica di Pentecoste, il progetto di Modena Musica Sacra si fa più ambizioso: ispirare la danza al mistico canto gregoriano, il Canto dell’anima, che è anche il titolo dello spettacolo in programma sabato 18 alla Chiesa del Voto. Portare la danza nel luogo sacro è un’esperienza già sperimentata nell’ottobre 2022 nella Basilica di S. Petronio di Bologna, presente il card. Zuppi, il quale ricordava come lo stesso Re Davide danzò nel tempio.

Anche il direttore artistico di Modena Musica Sacra Daniele Bononcini spiega: “cercheremo di dare alla nostra performance una tensione verticale, che possiamo chiamare preghiera”. La Schola Gregoriana di Modena Musica Sacra, di casa al Voto, unitamente alla solista Maria Francesca Rossi, proporranno il Proprium Missæ del giorno di Pentecoste: Introitus, Alleluia, Sequenza, Offertorium, Communio. Danza e Canto gregoriano saranno collegati da un’unica composizione “Spiritus Domini Rhapsody” scritta per l’occasione dal direttore Daniele Bononcini, che siederà al pianoforte.

Le danzatrici fanno parte del Corso Professionale ModenaDanza della scuola di danza LaCapriola, guidate dalle coreografie di Francesco Gammino, con ospite Martina Ronchetti. La performance avrà una durata di circa mezz’ora e sarà realizzata due volte: alle 17.30 e alle 18.30. Non perdete questa occasione unica: danza e musica inedita dal vivo sui temi della Proprium gregoriano di Pentecoste.



Alle 20:30 si terrà invece un concerto corale dal titolo "Magnificat!": gli 80 coristi di Modena Musica Sacra, accompagnati e diretti dal M° Daniele Bononcini, eseguiranno, fra gli altri, alcuni mottetti di Pentecoste e il Magnificat di A. Vivaldi, in un grande concerto a conclusione dell'anno accademico. La serata si concluderà con la consegna di 12 borse di studio ad alcuni dei più promettenti giovani coristi di Modena Musica Sacra offerte da Banca Generali Private. Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili-