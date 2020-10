"Il cibo degli antichi, il cibo degli dèi", una visita guidata al Lapidario Estense alla scoperta di romani ed etruschi

All'interno della rassegna "La Bonissima 2020", venerdì 16 ottobre alle ore 19.00 si terrà l'iniziativa "Il cibo degli antichi, il cibo degli dèi - cibo e corredi funerari degli Etruschi e degli antichi Romani".

Una visita al Lapidario Estense di Modena con Nicola Raimondi, alla scoperta delle abitudini alimentari dei romani e degli etruschi e i loro corredi funerari.

Il ritrovo è previsto per le ore 19 in Largo Sant'Agostino a Modena. Il costo di partecipazione è di 10 euro. Per informazioni e iscrizioni, contattare info@larosenoire.it, tel. 3391196575. Telefonare nei seguenti orari: dalle 12.30 alle 14 dal lunedì al venerdì solo per informazioni, le prenotazioni si effettuano tramite email.