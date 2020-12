"Il coraggio delle donne": Dacia Maraini presenta il suo nuovo libro a "Fai la cosa giusta"

Nell'ambito della rassegna "Fai la cosa giusta", mercoledì 2 dicembre alle ore 21 Dacia Maraini presenta in diretta web il suo nuovo libro "Il coraggio delle donne" (Il Mulino, 2020), scritto in collaborazione con Chiara Valentini. A dialogare con l'autrice, in una diretta che sarà visibile sulle pagine Facebook e YouTube del Comune di Castelfranco Emilia, sarà Pierluigi Senatore.

La trama

«Ci chiedevamo a che punto eravamo, che giudizio dare dei vecchi e dei nuovi movimenti femminili, quante delle nostre speranze si erano realizzate e quanto restava ancora da fare. In quelle discussioni su un punto ci trovavamo pienamente d’accordo, l’ammirazione per lo straordinario coraggio di donne di ogni tempo per l’affermazione di sé stesse e per i sacrifici compiuti nel cammino di emancipazione e liberazione del genere femminile»

Dopo secoli e anzi millenni di società patriarcali in cui sono rimaste in stato di minorità, subalterne agli uomini, senza diritti, senza identità sociale propria, nell’ultimo secolo le donne sono venute compiendo la loro rivoluzione. Ma stereotipi e ostilità continuano a essere d’ostacolo e anzi oggi sono molti i segnali che indicano come nessuna conquista possa essere data per acquisita. Due intellettuali, due amiche con alle spalle una vita di impegno e militanza sulla questione femminile riflettono insieme sul lungo cammino percorso e con una vivida serie di ritratti di donne esemplari onorano le tante che con il loro coraggio ne hanno segnato il procedere.

Dacia Maraini è autrice di romanzi, racconti, opere teatrali, poesie e saggi, editi da Rizzoli e tradotti in oltre venti Paesi. I suoi ultimi libri sono «Corpo felice. Storia di donne, rivoluzioni e un figlio che se ne va» (2018) e il romanzo «Trio» (2020).