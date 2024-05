In Fondazione San Carlo si parla de "Il dono del silenzio"

Venerdì 31 maggio alle 17.30 si terrà l'ultimo appuntamento del ciclo "Rinunciare al mondo", promosso e realizzato dal Centro Studi Religiosi della Fondazione Collegio San Carlo, grazie al contributo di BPER: Lidia Maggi, pastora battista e membro del Comitato Scientifico della Fondazione venerdì prossimo chiuderà la rassegna con l’incontro dal titolo “Il dono del silenzio. Riflessione biblica e mondo contemporaneo”.

La conferenza cercherà di mostrare come la Bibbia sia in dialogo costante con ogni manifestazione della vita contemporanea e di far comprendere i diversi modi in cui la riflessione biblica può essere presente nel web, anche quando suggerisce un passo indietro e un momento di silenzio.