"Il futuro viaggia sui binari", incontro con Maranello in Comune

All'incirca 220 morti ogni anno nel nostro distretto sono provocati dall’inquinamento atmosferico provocato dal traffico veicolare. I nostri polmoni come il più grande depuratore dell’aria esistente. La continua produzione di CO2 non riassorbita che contribuisce a generare i cambiamenti climatici.

Il 16 novembre discuteremo proposte per eliminare le gravi conseguenze di una mobilità che per l’80% è basata sull’autovettura privata. Proporremo un trasporto su rotaia, pulito, veloce, comodo e poco costoso. Discuteremo di come migliorare il nostro benessere nel rispetto dell’ambiente e della salute delle persone e proporremo la costituzione di un comitato che vigili su quanto le nostre amministrazioni pubbliche faranno per realizzare quanto proponiamo.

Interverranno:

- Igor Taruffi, Consigliere regionale per Emilia-Romagna Coraggiosa

- Andrea Burzacchini, Amministratore unico di AMo, Agenzia per la Mobilità (in videoconferenza)

- Rossella Caci, Fridays for Future Modena

Introdurrà:

- Giuseppe Borghi (Maranello in Comune)

Presiederà:

- Luca Gibellini (Coordinatore di Maranello in Comune)

Sono invitati tutti/e i/le cittadini/e, le associazioni, i sindacati, le organizzazioni di categoria, le forze politiche e le amministrazioni locali del territorio.