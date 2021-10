"Il gioco del gondo": Raffaele Alberto Ventura ospite ad AGO Modena

Nell'era della gamificazione, tutto è rappresentazione. Raffaele Alberto Ventura, martedì 5 ottobre alle 18 presso la Sala Ex Cappella dell’ex Ospedale Sant'Agostino di Modena introduce il pubblico all’idea di gioco del mondo: l'insieme delle finzioni prodotte dall'uomo per plasmare la realtà. Un gioco che ha avuto inizio ben prima dell’avvento del digitale, ma che ha trovato nell’era di internet e dei social network il terreno di gioco ideale: la partita è globale e le regole sono spietate. La posta in gioco è in continua crescita e i vincitori sono sempre meno rispetto alla larga platea dei partecipanti.

Raffaele Alberto Ventura vive a Parigi dove collabora con il Groupe d'études géopolitiques e la rivista Esprit. Oltre alla sua pagina Eschaton cura una rubrica per Wired. Il suo primo libro, Teoria della classe disagiata (minimum fax 2017), è stato uno degli esordi più acclamati degli ultimi anni.

Ingresso gratuito su prenotazione tramite Eventbrite.



