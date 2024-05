Alla biblioteca Giardino appuntamento con il gioco di ruolo "Il gusto del delitto"

Appuntamento alla Biblioteca Giardino di San Faustino, a Modena, mercoledì 8 maggio, alle 16 e 17.30 con "Il gusto del delitto" con Simone Bonetti. L'incontro è per bambini dai 10 anni in su, su prenotazione.

In programma un gioco di ruolo liberamente ispirato ad Agatha Christie e George Simenon, dove i giocatori, interpretando i possibili sospettati di un testo giallo, indagano per scoprire il vero colpevole o provano a depistare le indagini per non farsi individuare. E il colpevole? Lo scopriremo solo alla fine!

L'incontro fa parte della rassegna Road to Play, il countdown ludico a tappe verso Play, il festival del gioco, che sarà a Modena Fiere dal 17 al 19 maggio. Anche quest’anno infatti Play propone un percorso di avvicinamento al Festival in collaborazione con tantissime realtà, enti e associazioni. Un'avventura emozionante composta da una serie di eventi imperdibili che ti condurranno attraverso il meraviglioso mondo del gioco, in attesa di Play. Un countdown ludico a tappe, dove potrete trovare tante riduzioni per entrare a Play.