Il Liberty a Modena: così SpazioF celebra l'Art Nouveau Week

Prende il via domani in tutta Italia la terza edizione del Festival Art Nouveau Week, la manifestazione internazionale dedicata alla corrente culturale e artistica dell’Art Nouveau. La manifestazione è promossa dall’associazione Italia Liberty con il patrocinio del Ministero della Cultura, Enit, Council of Europe e Fondazione Italia Patria della Bellezza. La Fondazione di Modena partecipa all’iniziativa con Alla ricerca del tempo nuovo: Il Liberty a Modena, un incontro che si terrà a SpazioF venerdì 9 luglio ore 17. L’incontro sarà aperto al pubblico e verrà trasmesso in diretta streaming sul sito e sulla pagina Facebook della Fondazione

Ospite dell'incontro sarà l’architetto Vincenzo Vandelli che accompagnerà il pubblico in un viaggio all’insegna dell’arte per scoprire le meraviglie dello stile Liberty in provincia di Modena. Particolare attenzione sarà rivolta a due rappresentanti dell’Art Nouveau che operarono a Modena nel periodo a cavallo tra ‘800 e ‘900: Arturo Prati, l’architetto modenese che progettò Palazzo Levi e Palazzo Donati in piazza Mazzini, e Carlo Casaltoli, il grafico che lavorò per molti anni a Sassuolo per la Ceramica Rubbiani.

