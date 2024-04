Al Teatro Storchi Franco Branciaroli ne "Il mercante di Venezia"

Il mercante di Venezia, fra i capolavori del drammaturgo inglese William Shakespeare, sarà in scena al Teatro Storchi di Modena da giovedì 2 a domenica 5 maggio in un nuovo raffinato allestimento diretto da Paolo Valerio e con protagonista il grande attore italiano Franco Branciaroli nel ruolo dell’usuraio Shylock, insieme a un ampio cast di interpreti.



Rappresentato per la prima volta a Londra nel 1598, Il mercante di Venezia pone agli spettatori contemporanei temi e questioni ancora attuali e di assoluta necessità, come gli scontri etici, i rapporti sociali e interreligiosi mai pacificati e i più universali di amore, odio, amicizia, lealtà e avidità. L’adattamento di Paolo Valerio pone l’attenzione sul personaggio di Shylock, una figura complessa e misteriosa, assetata di vendetta ma capace di suscitare nel pubblico anche compassione. Magistralmente interpretato da Branciaroli, Shylock è un ebreo usuraio a cui Antonio, ricco mercante veneziano, si rivolge per chiedere aiuto. Egli, infatti, pur avendo impegnato i suoi beni in traffici rischiosi, desidera farsi garante dell’amico Bassanio, che ha bisogno di tremila ducati per armare una nave e raggiungere Belmonte, dove spera di cambiare la propria sorte. Tuttavia Shylock, che per i gentiluomini sente un certo fastidio per il disprezzo che gli dimostrano, impone una spietata condizione all’accordo: egli pretenderà una libbra della carne di Antonio, tagliata vicino al cuore.



Parallelamente alla sottoscrizione di questo patto, vengono portati avanti anche gli altri fili del dramma shakespeariano, che si intrecciano tra loro andando a costruire una struttura drammaturgica di simmetrie e specularità dense di senso: l’amore di Bassanio per la nobile Porzia e le prove da superare per conquistarla; la ribellione di Jessica, la bellissima figlia di Shylock, nei confronti del padre; il rapporto fra Graziano, amico di Bassanio, e Nerizza, fidata cameriera di Porzia. Tantissimi personaggi e situazioni che danno risonanza ai temi della tragedia, esemplificandone le inquietudini e i chiaroscuri.

Note di regia di Paolo Valerio

“For Sport”, per sport.

Shylock dice così, nel momento cruciale del primo atto del Mercante di Venezia, rivolgendosi ad Antonio: “(…) firmatemi il vostro contratto, con la clausola (è solo per sport) che se non mi rimborsate nel tale giorno e nel tale luogo la tale somma, la penale sarà stabilita in una libbra precisa della vostra bianca carne (…)”. Quindi è un gioco, uno scherzo, una bagatella…

Tutta questa storia di una libbra di carne è solo il divertimento di un ricco ebreo che vuole farsi beffa di un mercante tanto arrogante quanto malinconico.

«Bisognerebbe essere ciechi, sordi e ottusi - scrive il grande critico letterario Harold Bloom - per non accorgersi che la grandiosa ed equivoca commedia shakespeariana “Il mercante di Venezia” e? un’opera profondamente antisemita». Uno scherzo… Dietro a questo “sport”, a questa ignobile beffa, c’è una storia di vendetta, di denaro, di tradimenti, di emarginazione. E carne e sangue: Shylock ne è ossessionato.

C’è sempre qualcosa di potentemente fisico a caratterizzare la figura di Shylock: un forte rapporto con la materia, con il corpo, con ciò che è divorabile… “sazierò l’antico rancore” è una delle prime asserzioni dell’ebreo. Un verbo non scelto a caso, in una battuta che pone subito in luce il tema fondante della vendetta contro una società che esclude chi le è estraneo.

«Sono infatti odio e spirito di vendetta - per gli sputi subiti, per gli insulti di Antonio che lo paragona a un cane rabbioso, per il suo opporsi all’usura - a suggerire a Shylock la crudele obbligazione per il prestito al mercante, la famosa libbra di carne: “Lui odia il nostro sacro popolo e inveisce contro di noi e io odio lui perché è un cristiano” dice infatti l’ebreo, dichiarando chiaramente lo scenario di un’aperta lotta fra religioni, fra culture.

Di contro, ogni battuta di Antonio adduce ad una vocazione al martirio. Nell’iconografia dello spettacolo abbiamo accolto quest’ispirazione ed Antonio durante il processo appare in effetti “crocifisso”, a petto nudo e braccia aperte, in attesa della lama di Shylock.

Appena l’intervento del giovane avvocato salva la vita di Antonio e condanna Shylock, il mercante però rovescia la violenza dell’ebreo in una violenza altrettanto brutale chiedendo per lui la forzata conversione al cristianesimo. Da una parte, allora, c’è il cruento cannibalismo di Shylock, e dall’altra, apparentemente, un martire cristiano: però questo cristiano, appena scende dalla sua croce, come prima azione obbliga l’ebreo alla conversione, imponendogli di fatto il corpo di Cristo.

Nulla obbliga Antonio a questa scelta: è la sua volontà, la sua richiesta al Doge, una richiesta di terribile violenza.

Ma nell’immaginario degli spettatori è la “libbra di carne” a rimanere impressa, e scivola via invece l’inumana scelta del mercante, fino ad allora tratteggiato come un uomo libero, più o meno illuminato, generoso… E che invece rivela un lato vendicativo, un atteggiamento impositivo che rimanda piuttosto all’oscurantismo dell’inquisizione.

Shylock, davanti ad un simile atto, avrebbe potuto a propria volta immolarsi, dire “no, uccidetemi”. Invece per sopravvivere dice “accetto”: questa è la sua vera sconfitta. Rimane un escluso, un violento e diviene un perdente, privato non solo della sua orribile obbligazione, e del denaro, ma soprattutto della sua dignità. Shakespeare lo lascia così: lo fa uscire di scena “sottovoce” nel quarto atto, dedicando il quinto alla dimensione dell’incanto e del divertimento di Belmonte, alla celebrazione di un universo femminile, luminoso, intuitivo e salvifico, come spesso è nella sua drammaturgia.

Ma la figura dell’ebreo e la sua dialettica con il mercante, sono così centrali, così potenti e universali, che abbiamo scelto di evidenziarlo, aprendo e chiudendo il nostro spettacolo con un’apparizione di Shylock, che nell’ultima scena vive davanti ai nostri occhi la brutalità di una conversione imposta.