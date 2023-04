Il Mercato dell'Artigianato Artistico nel fine settimana in Piazza Matteotti

L'Associazione I Laboratori di Modena, propone per sabato 29 e domenica 30 aprile un nuovo appuntamento in Piazza Matteotti, a Modena: il Mercato dell'Artigianato Artistico.

Per l'occasione, artisti e artigiani provenienti da tutta Italia esporranno le proprie creazioni in Piazza, dalle 9.30 alle 19.00. Si potranno acquistare oggetti di artigianato di ogni tipo, dalle creazioni in legno a quelle in ceramica.