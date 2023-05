Il Mercato Naturale torna in centro a Soliera

Dopo il successo dell’edizione 2022, si rinnova a Soliera l’appuntamento con il Mercato Naturale in tour domenica 21 maggio dalle ore 10 alle ore 18 in piazza Sassi. L’ingresso è libero.

Il centro storico sarà quindi animato e impreziosito da una selezione di stand ed espositori locali con prodotti alimentari a km 0, biologici e naturali. Sia di mattina, alle ore 11, che al pomeriggio, alle ore 17, Marcello Ferrarini, chef del programma Gambero Rosso di Sky, proporrà due show cooking “Diversamente gourmet” con piatti della tradizione rivisitati e inclusivi per tutti. Saranno due gli appuntamenti anche con “Facce da Picasso”, il laboratorio creativo per bambine e bambini fino agli 11 anni, a cura della Ludoteca Ludò: alle ore 10 e alle ore 16.

Dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 17 sarà anche possibile visitare l’acetaia comunale presso il Castello Campori.

A partire dalle ore 18 in piazza Sassi ci sarà musica diffusa, mentre il campo parrocchiale di via 25 Aprile ospiterà la seconda edizione della festa della birra “Soliera Beer”.

Infine alle ore 18.30, nella sala consiliare del Castello Campori, sarà il giornalista dell’Espresso Simone Alliva a presentare il suo libro “Caccia all’omo. Viaggio nel paese dell’omofobia” (Fandango libri), in dialogo con Alberto Bignardi, per un’iniziativa collegata alla Giornata internazionale contro l’Omofobia.