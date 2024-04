Al Teatro Tempio Andrea Ferrari con lo spettacolo "Il moto di un mito muto"

Sabato 20 aprile alle 21 al teatro Tempio di Modena è di scena l'incontro-spettacolo “Il Moto di un Mito Muto”, scritto e interpretato da Andrea Ferrari. Un singolare appuntamento per conoscere aneddoti e curiosità sul teatro attraverso gli autori, le opere, e le testimonianze dell'uomo dalla sua nascita ai giorni nostri. Il titolo, attraverso un divertente gioco di parole, testimonia il perpetuo camminare della storia dell'uomo in modo silente ma sempre attuale e innovativo. L'uomo va a teatro per guardarsi allo specchio: “teatro” infatti significa “lo sguardo della dèa” ed è proprio nello sguardo vicendevole tra pubblico e attore (personaggio) che nasce il teatro.

“L'idea è nata da un consenso che notavo nel pubblico alle prime di ogni messinscena quando spendevo due parole di presentazione, a mo' di prologo: una sorta di “pieghevole di sala” ma dal vivo. C'era interesse nel conoscere la storia e i protagonisti in anteprima senza togliere la curiosità e l'andamento dei fatti – spiega Andrea Ferrari –. Ho sempre pensato che il teatro abbia una funzione anche didattica oltre che di svago e di divertimento, sia per gli interpreti sia per il pubblico. Non si tratta di mostrare o spiegare il mestiere dell'attore ma di far conoscere la genesi di un'arte nata con l'uomo e dove ciascuno ci si può ritrovare; in tutti testi, dalla tragedia, alla commedia, dalla fiaba alla narrativa passando finanche dalla barzelletta ciascuno può ritrovare dei tratti di se stesso rinvenendo analogie e piccole risposte alla vita. Tutto è teatro: è sguardo”.

La narrazione sarà accompagnata da interessanti contributi fotografici e musicali. Un piacevole viaggio che porta alla riflessione e all'analisi personale: quasi come una seduta dallo psicanalista ma molto più modesta. L'evento è presentato da Andrea Ferrari Compagnia Teatrale e Associazione Teatro Tempio. Per prenotare chiamare o inviare un messaggio (anche whatsapp) al numero 375 6827208.