"Il nome potete metterlo voi" al Teatro Astoria di Fiorano

“Il nome potete metterlo voi” è lo spettacolo che andrà in scena Giovedì 25 Novembre alle 21:00 presso il Teatro Astoria di Fiorano, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Evento realizzato nell’ambito del progetto #liberedallaviolenza dei comuni di Fiorano Modenese, Formigine, Maranello e Sassuolo. Il testo di Mauro Monni, verrà portato in scena contemporaneamente in oltre 50 città italiane con attrici locali, per il progetto “una nazione, uno spettacolo”, sul palco dell’Astoria verrà interpretato da Esther Kounougnan e Maria Fina Peta per la regia di Gino Andreoli e le musiche dal vivo di Alessandra Fogliani. “Il nome potete metterlo voi” è una produzione G.S. Libertas Fiorano con il contributo del comune di Fiorano Modenese, hanno inoltre collaborato al progetto Valentina Fogliani per il makeup, Anita Bonfiglioli per la fotografia e Federica Cavalli per la grafica. Il ricavato della serata sarà devoluto al Centro Antiviolenza Distrettuale TINA, un servizio per le donne vittime di violenza di ogni genere.

Prevendita biglietti c/o la segreteria Libertas di Via Santa Caterina 8 a Fiorano, telefono 0536/07110.