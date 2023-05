Andrea Ferrari sul palco del Teatro Attozero con "Il Padre"

È in corso la prevendita dello spettacolo di prosa Il Padre del drammaturgo svedese August Strindberg in scena, in prima nazionale sabato 20 e in replica domenica 21 maggio alle ore 21 al teatro Attozero di Modena, interpretato e diretto dall’attore Andrea Ferrari.

Dopo il successo del 2017 con “Le ultime lune” di Furio Bordon, l'attore modenese torna a calarsi nei panni di un padre ma con tematiche e vicissitudini differenti. “Il lavoro fatto con la mia Compagnia sui personaggi è stato altamente stimolante: ci siamo confrontati lavorando sui caratteri: nessuno di noi ha potuto avere una base su cui far leva per costruire la propria maschera perché privi dell’esperienza e del vissuto che l’autore suggerisce e che il testo esige. Sovente, in teatro si presenta questa soglia: è il momento più esaltante per un interprete in quanto si studia, si ricerca, ci si confronta e ci si arricchisce. I mesi di lavorazione e di prove ci hanno permesso di compiere un percorso meticoloso che ci ha educati alla messinscena, cercando di valorizzare ogni singolo elemento che potesse acuire la crescita di un carattere a noi lontano. Ai miei attori ho chiesto di vivere appieno la storia, di immedesimarsi: di fare leva sulle loro esperienze di vita e di cercare similitudini che potessero farli avvicinare ai personaggi dell'opera: un padre, una madre, una figlia, una balia, un pastore protestante, un medico e un soldato. Il rapporto di coppia tra il padre e la propria moglie è esaltato dalla responsabilità di educare la loro figlia: a chi spetta questo compito? È un pretesto per far affiorare tutti i malintesi, i dubbi, i malesseri nati tra l'uomo e la donna portando il padre a dubitare della sua paternità. È un domino che lo porterà alla dissoluzione psicologica sfociando in un epilogo drammatico. È una lotta introspettiva fra sessi: il padre, inconsapevolmente, cercherà di sopprimere la propria parte femminile: un padre militare, capitano dell'esercito, abituato a comandare in caserma e a ubbidire in casa. Strindberg paragona la femmina alla mantide religiosa capace di attirare l'uomo al solo fine di fecondarla per poi cibarsi delle sue viscere, decapitandolo. Interpreti, oltre ad Andrea Ferrari sono Anna Stroppiana, Loredana Fornelli, Elena Barzaghi, Fabrizio Pifferi, Mario Saverio de Candia e Daniel Dalmazio.

L'ingresso è di € 12,00. Prenotazioni e prevendite presso il Teatro Attozero di Modena, in via Nicolò Biondo, 208. Cell. 351 9402209 oppure sul sito www.attozero.it