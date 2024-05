Felice Cimatti affronta il difficile rapporto tra memoria e oblio con "Il peso del ricordo"

Venerdì 10 maggio 2024 alle ore 17.30 in Fondazione San Carlo si terrà l’ultimo appuntamento del ciclo di conferenze "Monumenti. Il passato, la memoria, lo spazio pubblico". L’incontro, dal titolo "Il peso del ricordo. Il difficile rapporto tra memoria e oblio", sarà tenuto da Felice Cimatti, professore di Filosofia del linguaggio presso l’Università della Calabria.

L’appuntamento è dedicato al complesso rapporto tra memoria e oblio nelle società contemporanee, mostrando come entrambi gli aspetti appartengano non soltanto alla dimensione privata del singolo, ma siano anche prodotti culturali, frutto delle interazioni con la comunità in cui viviamo. La conferenza si terrà da remoto. Chi lo desidera potrà seguire il suo intervento nella Sala Verde della Fondazione San Carlo, via San Carlo 5.