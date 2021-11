Il piccolo principe di Saint-Exupéry al Teatro Storchi di Modena

Favola moderna sul senso della vita, la solitudine e l’amicizia, Il Piccolo Principe di Antonie de Saint-Exupéry è un testo dedicato a tutti i grandi che non hanno mai smesso di guardare solo con gli occhi ma anche con il cuore, e quindi capace di parlare a un pubblico sia infantile che adulto.

Lo spettacolo teatrale, prodotto da ERT / Teatro Nazionale con la regia di Riccardo Frati e inizialmente programmato nella stagione 2020/2021, arriva in prima assoluta al Teatro Storchi di Modena dal 2 al 5 dicembre (giovedì e venerdì ore 20.30, sabato 19.00 e domenica 16.00) e in matinée per le scuole il 30 novembre e il 1 dicembre alle ore 10.30.

La storia del Il Piccolo Principe è nota ai più: al bambino dai capelli d’oro sono state dedicate numerose traduzioni nelle lingue più diverse, inclusi dialetti, un cartone animato nel 2015 e una serie tv d’animazione.

«L’essentiel est invisible pour les yeux è con molta probabilità una delle frasi più conosciute al mondo – spiega Riccardo Frati – anche da chi non sa risalire alla fonte e forse è proprio questa l’impresa più riuscita dell’autore/aviatore: aver concepito un’opera con un messaggio universale al punto tale da superare le diversità linguistiche, fino a radicare la sua parola nel lessico comune di più di trecento idiomi.

In fondo la traduzione in senso etimologico non è altro che questo: “portare oltre” un significato che avvicini le genti e Antoine de Saint-Exupéry, scrittore prima che aviatore, ha sempre cercato di creare un nesso tra gli esseri e ha sempre creduto nell’importanza del linguaggio, essenza stessa del legame e della comprensione. Da qui è nato il desiderio di portare questo testo, sottile e complesso, attraverso la traduzione del linguaggio teatrale dalla pagina alla scena, dalle tavole degli acquerelli oltre le tavole del palco fino in platea. Un’opera famosa non solo per le parole ma anche per le sue illustrazioni, altrettanto impresse nell’immaginario collettivo, che non accompagnano semplicemente il racconto ma dialogano con esso, lo esaltano e lo interrogano, fino a generare una scrittura che non ha etichetta».

Teatro Storchi

Largo Garibaldi, 15 - Modena

dal 2 al 5 dicembre 2021

giovedì e venerdì ore 20.30

sabato ore 19.00

domenica ore 16.00

matinée per le scuole: 30 novembre e 1 dicembre ore 10.30

Il Piccolo Principe

di Antonie de Saint-Exupéry

traduzione Nini Bompiani Bregoli

regia Riccardo Frati

con Daniele Cavone Felicioni, Michele Dell’Utri, Elena Natucci, Jacopo Trebbi

produzione ERT / Teatro Nazionale

prima assoluta

durata 1 ora e 30 minuti

Il Piccolo Principe

di Antoine de Saint-Exupéry

traduzione Nini Bompiani Bregoli

regia Riccardo Frati

con Daniele Cavone Felicioni, Michele Dell’Utri, Elena Natucci, Jacopo Trebbi

scene a cura del Laboratorio di ERT / Teatro Nazionale

costumi Gianluca Sbicca

disegno luci Eva Bruno

musiche Davide Fasulo

animazioni Davide Abbate

direttore tecnico Massimo Gianaroli

direttore di scena Jurgen Koci

capo elettricista Vincenzo De Angelis

fonico Pietro Tirella

attrezzista Eugenia Carro

sarta realizzatrice e sarta di scena Eleonora Terzi

responsabile del Laboratorio e capo costruttore Gioacchino Gramolini

costruttori Sergio Puzzo, Marco Fieni

scenografe decoratrici Ludovica Sitti e Sarah Menichini, Benedetta Monetti, Rebecca Zavattoni

foto di scena Marika Puicher

produzione ERT / Teatro Nazionale



Informazioni e prenotazioni Teatro Storchi:

Prezzi dei biglietti € 25 / 10

Under 18 € 8

Biglietteria Teatro Storchi – Largo Garibaldi 15, Modena

Orari apertura al pubblico: da martedì a sabato dalle 10.00 alle 14.00; martedì e sabato anche dalle 16.30 alle 19.00

biglietteria@emiliaromagnateatro.com | modena.emiliaromagnateatro.com | www.vivaticket.it

Biglietteria telefonica – tel. 059 2136021

Dal martedì al venerdì dalle 10.00 alle 14.00

Ingresso consentito ai possessori di green pass come definito nel DPCM n.105 del 23/07/2021, art.3 comma 4. Per i minori di 12 anni non è previsto l’obbligo del green pass.

Da quest’anno sarà possibile utilizzare i biglietti in formato elettronico. Acquistando biglietti on-line o telefonicamente si riceverà una conferma via mail che potrà essere utilizzata per entrare in sala senza necessità di passare dalla biglietteria.