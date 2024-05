Operetta, a Villa Boschetti "Il pipistrello" di Strauss II

Sabato 15 giugno alle 21, nella corte interna di Villa Boschetti a San Cesario sul Panaro (Modena), avrà luogo una brillante messinscena della spassosa operetta "Il pipistrello" di Strauss II, che verrà presentata al pubblico in una gustosa riduzione.

Gabriel von Eisenstein (Maurizio Tonelli) è un ricco possidente affatto incline alla fedeltà. Lui, sua moglie Rosalinde (il soprano Chisako Miyashita) e persino la cameriera di casa Eisenstein, Adele (interpretata dal soprano leggero Giada Maria Zanzi), saranno tutti "vittime" inconsapevoli di Falke, un notaio amico di Gabriel. Falke è deciso a beffarsi di Gabriel perché quest'ultimo lo fece prima ubriacare per poi convincerlo a uscire in pieno giorno travestito da...pipistrello! Una vera onta per un blasonato notaio, che si vendicherà, certo, ma all'insegna del buon umore! Intrighi, luccichii, walzer, colpi di scena e tante risate si susseguiranno per culminare in un allegro lieto fine.



Alla recitazione si alternerà il canto, come da tradizione operettistica. I brani vocali saranno sapientemente accompagnati dalla pianista M° Mari Fujino, che offrirà anche deliziosi interventi solistici. Regia di Maurizio Tonelli. Costumi di Mirta Zagonara. Scenografie a cura di Maurizio Tonelli e Luca Bianconcini. Lo spettacolo è a cura di Modesta Compagnia dell'Arte e Sol Omnibus Lucet APS, in collaborazione con Kinò Campus. Per ulteriori informazioni: info@kinocampus.it. In caso di maltempo lo spettacolo avrà luogo al chiuso a pochi metri di distanza, nella sede del Kinò Campus in via Piave 3.