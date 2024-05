"Il ritorno del Principe": gioco di ruolo alla Biblioteca Rotonda

Alla Biblioteca Rotonda giovedì 9 maggio, alle 16.30 appuntamento con "Il ritorno del Principe" con Paolo Busi, per bambini dai dieci anni in su previa prenotazione. Da quando l’amato Principe è partito, la Città è in declino. Ora sembra che sia tornato e che abbia trovato una terra ricca e prospera per un nuovo inizio. Ma perché lasciare quello che si ha per avventurarsi verso l’ignoto? Cosa fa di un principe un Principe? Un larp che parla di partenze, abbandoni e leadership.

L'incontro fa parte della rassegna Road to Play, il countdown ludico a tappe verso Play, il festival del gioco, che sarà a Modena Fiere dal 17 al 19 maggio. Anche quest’anno infatti Play propone un percorso di avvicinamento al Festival in collaborazione con tantissime realtà, enti e associazioni. Un'avventura emozionante composta da una serie di eventi imperdibili che ti condurranno attraverso il meraviglioso mondo del gioco, in attesa di Play. Un countdown ludico a tappe, dove potrete trovare tante riduzioni per entrare a Play.