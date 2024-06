Alla Chiesa del Voto flauti in concerto con "Il suono nella bellezza"

Domenica 9 giugno alle 17, presso la Chiesa del Voto, si terrà un evento ormai immancabile nella programmazione di Modena Musica Sacra: il concerto degli allievi del maestro Marco Zoni, primo flauto della Filarmonica della Scala. Sei giovani talenti hanno partecipato quest'anno al corso di perfezionamento del maestro Zoni presso l'Accademia dei Musici di Parma, con sede a Salsomaggiore. Questo concerto rappresenta il culmine di un percorso formativo intenso e rigoroso, sotto la guida di uno dei più rinomati flautisti italiani.

Il programma del concerto includerà opere di compositori quali P. Gaubert, C. Chaminade e C. Reinecke, offrendo agli ascoltatori l'opportunità di apprezzare non solo pezzi celebri ma anche rare esecuzioni di composizioni del periodo otto-novecentesco e contemporaneo.

L'evento è organizzato dalla Fondazione I Musici di Parma nell'ambito della rassegna "Il Suono nella Bellezza". Modena Musica Sacra continua a sostenere e promuovere i giovani musicisti, offrendo loro opportunità di esibirsi per dimostrare la loro crescita professionale, sostenuti dalla solida guida di maestri di fama internazionale.

Si esibiranno sei promettenti artisti: Giacomo Genovese, Martina Gremignai, Paolo Bove, Sebastiano Borgonovi, Andrea Buzzi e Giada Romanenghi. Questi giovani flautisti, accompagnati al pianoforte dal M° Marco Regazzi, rappresentano l'eccellenza di una nuova generazione di musicisti che si affaccia al mondo professionale con una preparazione di altissimo livello. L'ingresso è libero e gratuito.