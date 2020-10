Sassuolo, il violino di Luca Giardini ripercorre la grande avventura estense alla Chiesa di San Giorgio

Mercoledì 14 ottobre alle 21 a Sassuolo, nella Chiesa di San Giorgio, Grandezze & Meraviglie propone il concerto “Il violino estense” con Luca Giardini e Ensemble Modena Barocca. L’ingresso è a offerta libera ed è consigliata la prenotazione (tel. 3458450413).

Il concerto celebra la musica che ruota intorno alla grande avventura estense, in questo momento in cui, grazie all’imponente progetto di digitalizzazione messo in opera dalla Biblioteca Estense, i materiali musicali sono direttamente accessibili online. Il ventennale ducato di Francesco II d’Este (1674-1694), rappresentò un momento di straordinaria rilevanza nella storia musicale non solo di Modena. Il profondo interesse del duca per la musica si tradusse in un decisivo impulso alla sua produzione, esecuzione e conservazione. Numerose furono le raccolte strumentali dedicate e offerte al duca, tra cui i “Primi frutti del giardino musicale” del modenese Giovanni Maria Bononcini. Anche la quasi totalità della produzione oggi nota del violinista Giuseppe Colombi fu dedicata a Francesco II. Concludono il viaggio nella musica strumentale estense una sonata per violino di Carlo Ambrogio Lonati e una sinfonia per violoncello di Giovanni Bononcini. In questo caso l’omaggio è duplice: al violoncello, strumento che ebbe a Modena enorme fortuna, e a Giovanni, di cui celebriamo quest’anno i trecentocinquanta anni dalla nascita.

Luca Giardini è il protagonista del concerto. Ha studiato il violino moderno e la viola a Milano e a Lugano con Carlo Chiarappa, ha poi approfondito la prassi esecutiva storica dei secoli XVII-XIX. Dal 1998, ha iniziato una ramificata collaborazione con molte formazioni. È comparso in più di cento titoli e progetti audio-video e ha registrato per la maggior parte delle emittenti radiofoniche e televisive del mondo. È stato docente nei Conservatori di Piacenza, Parma, Modena e Siena ed è invitato ogni anno in accademie e corsi di perfezionamento in Italia, Europa, Giappone, Colombia e Messico.

L’Ensemble Modena Barocca è l’ensemble del Festival Grandezze & Meraviglie, e si propone di coordinare e integrare azioni di ricerca, esecuzione, pubblicazione e incisione di musiche estensi. Giovanni Paganelli e Federico Lanzellotti conducono insieme la ricerca fino alla realizzazione dei programmi musicali. Nel 2019 l’Ensemble ha registrato il programma Francesco II d’Este, Principe della musica (Prince of music) in uscita a novembre 2020 con l’etichetta discografica Brilliant Classic.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, consultare il sito internet: www.grandezzemeraviglie.it oppure contattare e-mail: info@grandezzemeraviglie.it; tel. (+39) 059 214333 – (+39) 345 845041.